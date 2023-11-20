ДТП в Башкирии: «Рено Логан» съехал в кювет, пострадала пассажирка

Серьезное ДТП произошло накануне в Баймакском районе Башкирии: автомобиль "Рено Логан" неожиданно съехал в кювет. В машине находились водитель и одна пассажирка, которая получила серьезные травмы. Ее срочно госпитализировали еще до приезда спасателей.

По сообщению Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, водитель автомобиля потерял управление из-за несоблюдения правил вождения в сложных погодных условиях. Он ехал слишком быстро, не учитывая состояние дороги. В итоге машину неожиданно занесло и вынесло на обочину. Сам водитель отделался легким испугом.

Представители ведомства призывают автолюбителей к осторожности на дорогах. Особенно в сложных погодных условиях важно соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и учитывать состояние дорожного покрытия. От этого зависит безопасность всех участников дорожного движения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС