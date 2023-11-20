ДТП в Башкирии: «Рено Логан» съехал в кювет, пострадала пассажирка
Серьезное ДТП произошло накануне в Баймакском районе Башкирии: автомобиль "Рено Логан" неожиданно съехал в кювет. В машине находились водитель и одна пассажирка, которая получила серьезные травмы. Ее срочно госпитализировали еще до приезда спасателей.
По сообщению Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, водитель автомобиля потерял управление из-за несоблюдения правил вождения в сложных погодных условиях. Он ехал слишком быстро, не учитывая состояние дороги. В итоге машину неожиданно занесло и вынесло на обочину. Сам водитель отделался легким испугом.
Представители ведомства призывают автолюбителей к осторожности на дорогах. Особенно в сложных погодных условиях важно соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и учитывать состояние дорожного покрытия. От этого зависит безопасность всех участников дорожного движения.
Читайте также:В Башкирии три автомобиля попали в жуткую аварию
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Читайте также