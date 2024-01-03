В Башкирии иномарка с 4 пассажирами опрокинулась в кювет

Во вторник вечером, 2 января, произошло дорожно-транспортное происшествие на территории Туймазинского района Республики Башкортостан. Как сообщили в Государственном комитете РБ по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Тукаево.

Водитель автомобиля марки Киа Сид не справился с управлением и выехал на обочину. В результате иномарка съехала в кювет и перевернулась. В салоне находилась семья из 4 взрослых пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал при аварии.

Представители спасательного ведомства напоминают всем водителям о важности строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно в непогоду. Автолюбителям следует быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать подобных инцидентов на дорогах.

Читайте также: На трассе в Башкирии в жесткое ДТП попали две иномарки

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ