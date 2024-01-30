В Башкирии пьяная женщина за рулем автомобиля с тремя детьми врезалась в электроопору

В среду на одном из участков федеральной трассы М5 в Буздякском районе Башкирии инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Toyota Camry под управлением 40-летней местной жительницы.

По словам начальника республиканского Управления ГИБДД Владимира Севастьянова, информация о неадекватном поведении водителя этой машины поступила от очевидцев через чат-бот ведомства.

Прибывшим на место сотрудникам ДПС автомобиль бросился в глаза многочисленными механическими повреждениями. В салоне находились трое детей - двух, четырех и семи лет.

Как выяснилось, незадолго до этого водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и врезалась в опору линии электропередачи. К счастью, ни она, ни дети не пострадали.

Первоначальное медицинское освидетельствование женщины показало наличие в выдыхаемом воздухе 1,232 промилле алкоголя. Однако впоследствии она отказалась от прохождения повторной процедуры и была привлечена к административной ответственности за это нарушение.

Кроме того, в отношении водителя были составлены протоколы о нарушении ею Правил дорожного движения и неисполнении обязанностей родителя по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ