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В Башкирии задержали нетрезвого водителя, который вез пассажиров из Уфы в Дюртюли

В Башкирии задержали нетрезвого водителя, который вез пассажиров из Уфы в Дюртюли

09:11, 11 июн 2022

Сотрудники отдельного батальона ДПС около 15 часов на 1327 км федеральной трассы М-7 остановили микроавтобус «Peugeot Boxer» под управлением 55-летнего водителя. В ходе беседы полицейские почувствовали исходивший от мужчины запах алкоголя.

Освидетельствование показало, что водитель перевозил 18 пассажиров в состоянии опьянения. Оказалось, что он ехал по маршруту Уфа-Дюртюли без лицензии на перевозку пассажиров, без путевого листа, без прохождения осмотра медицинским работником.

В отношении водителя составлено несколько административных материалов, в частности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автобус помещён на штрафстоянку.


«Проблема управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения по-прежнему остается актуальной. Многие водители до сих пор не осознали всю преступность своих действий. Люди не отдают себе отчет в том, что рискуют не только своей безопасностью, но и жизнями своих пассажиров. Призываю пассажиров, садясь в автобус, тем более направляясь на дальнюю поездку, посмотреть на состояние водителя. Сообщите нам, если перевозчик подозрительного ведёт себя — тем самым вы сможете уберечь от непоправимой трагедии не только себя, но и других участников дорожного движения», — отметил начальник управления ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов в своей ТГ-канале.

Рейдовые мероприятия проходят на всей территории Башкортостана. Кроме того, сегодня в столице республики на ул. Менделеева пройдут массовые проверки, направленные на выявление нетрезвых водителей и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия
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