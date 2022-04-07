В Башкирии пьяный водитель школьного автобуса вез более 20 лицеистов
11:06, 07 апр 2022
В Дуванском районе водитель школьного автобуса перевозил детей в состоянии опьянения.
Накануне утром инспекторами ДПС близ лицея с.Месягутово был остановлен школьный автобус ПАЗ. В ходе разговора от водителя исходил сильный запах алкоголя. Освидетельствование 49-летнего мужчины показало наличие 0,946 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении него составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Известно, что водитель перевозил 22 учащихся в лицей с.Месягутово вместе с сопровождающим педагогом. В настоящее время проводится проверка организации, которая допустила к работе нетрезвого сотрудника.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скрин видео
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Мишкинском районе остановили пьяного водителя автобуса, перевозившего на соревнования детей
Происшествия в Башкирии
В Благоварском районе остановили школьный автобус с пьяным водителем
Происшествия в Башкирии
В Стерлибашевском районе водитель вез школьников в состоянии алкогольного опьянения
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе пьяный водитель маршрутки вез пассажиров