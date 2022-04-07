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В Башкирии пьяный водитель школьного автобуса вез более 20 лицеистов

В Башкирии пьяный водитель школьного автобуса вез более 20 лицеистов

11:06, 07 апр 2022

В Дуванском районе водитель школьного автобуса перевозил детей в состоянии опьянения. 

Накануне утром инспекторами ДПС близ лицея с.Месягутово был остановлен школьный автобус ПАЗ. В ходе разговора от водителя исходил сильный запах алкоголя. Освидетельствование 49-летнего мужчины показало наличие 0,946 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении него составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что водитель перевозил 22 учащихся в лицей с.Месягутово вместе с сопровождающим педагогом. В настоящее время проводится проверка организации, которая допустила к работе нетрезвого сотрудника.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скрин видео
Теги: Дуванский район происшествия
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