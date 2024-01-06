В Башкирии инспекторы ГИБДД помогли замерзающим водителю и женщине с тремя детьми

На одном из участков автотрассы в направлении Иглино-Красная Горка на территории Нуримановского района Республики Башкортостан сотрудники ГИБДД МВД капитаны полиции С. Биглов и М. Бикташев обратили внимание на остановившийся у обочины автомобиль «Лада Ларгус». За рулём машины находился мужчина, который пояснил полицейским, что машина заглохла из-за неисправности системы охлаждения двигателя.

Вместе с водителем в салоне автомобиля также находились женщина с тремя детьми. Вследствие поломки в машине было уже довольно холодно. Сотрудники ГИБДД тут же пересадили пассажиров в служебный автомобиль, где те смогли согреться. Затем полицейские организовали доставку пассажиров в Уфу на другой машине.

После этого полицейские помогли водителю заглохшего автомобиля отбуксировать машину в ближайший автосервис для ремонта. Мужчина тепло поблагодарил дорожный патруль за оказанную помощь на дороге в сложной ситуации. О данном случае проинформировали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ