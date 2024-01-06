Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии инспекторы ГИБДД помогли замерзающим водителю и женщине с тремя детьми

В Башкирии инспекторы ГИБДД помогли замерзающим водителю и женщине с тремя детьми

На одном из участков автотрассы в направлении Иглино-Красная Горка на территории Нуримановского района Республики Башкортостан сотрудники ГИБДД МВД капитаны полиции С. Биглов и М. Бикташев обратили внимание на остановившийся у обочины автомобиль «Лада Ларгус». За рулём машины находился мужчина, который пояснил полицейским, что машина заглохла из-за неисправности системы охлаждения двигателя.

Вместе с водителем в салоне автомобиля также находились женщина с тремя детьми. Вследствие поломки в машине было уже довольно холодно. Сотрудники ГИБДД тут же пересадили пассажиров в служебный автомобиль, где те смогли согреться. Затем полицейские организовали доставку пассажиров в Уфу на другой машине.

После этого полицейские помогли водителю заглохшего автомобиля отбуксировать машину в ближайший автосервис для ремонта. Мужчина тепло поблагодарил дорожный патруль за оказанную помощь на дороге в сложной ситуации. О данном случае проинформировали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok