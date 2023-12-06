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В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из снега

В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из снега

Сотрудники ГИБДД проявили внимательность и отзывчивость, оказав помощь водителю, чей автомобиль застрял в сугробе на трассе в Кармаскалинском районе Башкирии.

Во время очередного патрулирования инспектор ДПС Урал Надршин и его напарник Салават Батталов ехали по трассе Уфа-Инзер-Белорецк и заметили машину, съехавшую в кювет и мигающую аварийной сигнализацией.

Подъехав, они выяснили, что водитель не справился с управлением - правое колесо зацепило обочину, и автомобиль сошел с дороги, застряв в снегу.

Быстро оценив ситуацию, инспекторы ДПС остановили проезжавший мимо КамАЗ и при помощи буксировочного троса вытащили застрявший автомобиль из сугроба обратно на дорогу.

Затем они внимательно осмотрели машину водителя на предмет возможных повреждений и помогли запустить двигатель, чтобы тот мог продолжить движение.

Водитель, житель Кармаскалинского района, горячо поблагодарил сотрудников ГИБДД за оперативную помощь и содействие и отправился дальше по своим делам, сообщается в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия ДТП
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