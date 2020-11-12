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На трассе Белорецк-Уфа водитель попал в яму, из которой не смог выбраться без посторонней помощи

На трассе Белорецк-Уфа водитель попал в яму, из которой не смог выбраться без посторонней помощи

| 12 ноя 2020 | 12:35

На трассе Белорецк-Уфа 11 ноября водитель грузового автомобиля, направлявшийся из Сибая в столицу республики, не учел изменившиеся погодные условия и не справился с управлением. Машина съехала в кювет, к счастью, мужчина остался жив. Однако участок дороги, на котором произошла авария, оказался проблемным. Водитель не мог обратиться за помощью из-за отсутствия связи.



К счастью, через некоторое время на оказавшийся в снежной ловушке автомобиль обратили внимание проезжающие мимо граждане. Неравнодушные люди разместили сообщение о ДТП в социальных сетях. После этого о случившемся узнали сотрудники экстренных служб.

На место происшествия направились сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, пожарные из села Инзер и сотрудники правопорядка. Совместными усилиями автомобиль был извлечен из оврага. Водителю вовремя была оказана необходимая помощь.

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Ранее сообщалось о том, что в Уфе спасатели помогли рыбаку, получившему серьезную травму. Оказалось он ловил рыбу на берегу реки Белой в Черниковке. Закончив, 49-летний мужчина собрал снасти, взял велосипед и пешком отправился домой по дороге в районе парка Победы.

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Источник: proural.info

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