На трассе Белорецк-Уфа водитель попал в яму, из которой не смог выбраться без посторонней помощи

| 12 ноя 2020 | 12:35

На трассе Белорецк-Уфа 11 ноября водитель грузового автомобиля, направлявшийся из Сибая в столицу республики, не учел изменившиеся погодные условия и не справился с управлением. Машина съехала в кювет, к счастью, мужчина остался жив. Однако участок дороги, на котором произошла авария, оказался проблемным. Водитель не мог обратиться за помощью из-за отсутствия связи.







К счастью, через некоторое время на оказавшийся в снежной ловушке автомобиль обратили внимание проезжающие мимо граждане. Неравнодушные люди разместили сообщение о ДТП в социальных сетях. После этого о случившемся узнали сотрудники экстренных служб.



На место происшествия направились сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, пожарные из села Инзер и сотрудники правопорядка. Совместными усилиями автомобиль был извлечен из оврага. Водителю вовремя была оказана необходимая помощь.

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