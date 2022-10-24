Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

На трассе Уфа - Белорецк в Башкирии опрокинулся автомобиль с двумя детьми

На трассе Уфа - Белорецк в Башкирии опрокинулся автомобиль с двумя детьми

14:08, 24 окт 2022

В Башкирии на трассе Уфа — Белорецк опрокинулся автомобиль Kia Rio. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Предположительной причиной ДТП стало превышение скорости в темное время суток. На место выехали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС. В салоне машины находились женщина с двумя детьми. Спасатели помогли им выбраться из авто и передали их медикам.



Затем вместе с пожарными специалисты стабилизировали машину и вытащили ее из придорожной канавы.

Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет: мужчина госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, ДТП произошло на 65 км автодороги Сибай-Акъяр.

Читайте также:

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева водитель Вольво врезался в опору путепровода
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также

В Хайбуллинском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет: мужчина госпитализирован
Происшествия в Башкирии
В Хайбуллинском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет: мужчина госпитализирован
В Дюртюлинском районе в машине едва не замерзла семья с двумя детьми
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе в машине едва не замерзла семья с двумя детьми
На трассе Белорецк-Уфа водитель попал в яму, из которой не смог выбраться без посторонней помощи
Происшествия в Башкирии
На трассе Белорецк-Уфа водитель попал в яму, из которой не смог выбраться без посторонней помощи
В Белорецком районе спасатели помогли застрявшему на трассе школьному автобусу с детьми
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе спасатели помогли застрявшему на трассе школьному автобусу с детьми


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: