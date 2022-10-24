На трассе Уфа - Белорецк в Башкирии опрокинулся автомобиль с двумя детьми

14:08, 24 окт 2022

В Башкирии на трассе Уфа — Белорецк опрокинулся автомобиль Kia Rio. Машина съехала в кювет и перевернулась.



Предположительной причиной ДТП стало превышение скорости в темное время суток. На место выехали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС. В салоне машины находились женщина с двумя детьми. Спасатели помогли им выбраться из авто и передали их медикам.







Затем вместе с пожарными специалисты стабилизировали машину и вытащили ее из придорожной канавы.



Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет: мужчина госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, ДТП произошло на 65 км автодороги Сибай-Акъяр.

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Фото: ГИБДД по Башкирии