На трассе Уфа - Белорецк в Башкирии опрокинулся автомобиль с двумя детьми
14:08, 24 окт 2022
В Башкирии на трассе Уфа — Белорецк опрокинулся автомобиль Kia Rio. Машина съехала в кювет и перевернулась.
Предположительной причиной ДТП стало превышение скорости в темное время суток. На место выехали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС. В салоне машины находились женщина с двумя детьми. Спасатели помогли им выбраться из авто и передали их медикам.
Затем вместе с пожарными специалисты стабилизировали машину и вытащили ее из придорожной канавы.
Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет: мужчина госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, ДТП произошло на 65 км автодороги Сибай-Акъяр.