На трассе в Башкирии в массовом ДТП пострадали 7 человек - видео

Во вторник, 16 января 2024 года на 113-ом километре автомобильной дороги Уфа -Оренбург, проходящей через Стерлитамакский район Республики Башкортостан, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей — «Мазда 6», грузового фургона «Газель» и легковушки «Шкода Октавия».

Согласно данным, опубликованным Госавтоинспекцией МВД по Республике Башкортостан, в результате столкновения семеро человек получили травмы разной степени тяжести. Двое пострадавших с серьезными травмами были госпитализированы в ближайшую больницу. Остальные, в том числе 17-летняя девушка, которая ехала в «Шкоде Октавия», отделались легкими ушибами и ссадинами.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины данного ДТП.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ