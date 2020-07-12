Авария в Чишминском районе Башкирии: водитель "Нивы" погиб, съехав с моста
Чишминский район | 12 июл 2020 | 13:26
Вчера, 11 июля, в Чишминском районе случилась авария со смертельным исходом. Водитель автомашины "Нива" на полном ходу съехал с моста, после этого он перевернулся. Об этом происшествии сообщили в ГИБДД Башкирии.
Машиной управлял 59-летний мужчина. Он не справился с управлением.
В результате ДТП водитель умер на месте происшествия от полученных, несовместимых с жизнью, травм. Выясняются обстоятельства трагедии. аварии в Белебеевском районе. Здесь ранним утром на 34 километре автомобильной дороги Аксеново-Аксаково-Белебей столкнулись ВАЗ-2114, которым управлял 21-летний мужчина и Шевроле Niva, под управлением 32-летнего местного жителя.
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