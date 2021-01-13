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Авария в Белебеевском районе: столкнулись встречные иномарка и грузовик

Авария в Белебеевском районе: столкнулись встречные иномарка и грузовик

Белебеевский район | 13 янв 2021 | 10:11

Днем 12 января серьезное ДТП случилось в Белебеевском районе Башкортостана. На 21 километре дороги Аксеново-Аксаково-Белебей столкнулись встречные иномарка и грузовик.

За рулем «Киа Спектра» находился 26-летний житель Салавата, а «МАЗом» управлял 50-летний шофер. К счастью, обошлось без жертв, но водителю легковушки понадобилась помощь врачей.



Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло три аварии с тремя пострадавшими. Автоинспекторы задержали 29 нетрезвых водителей и пресекли больше 2200 нарушений ПДД.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Белебее. Мужчина на BMW E34 влетел в фонарный столб. ДТП произошло накануне на улице Красной. Предположительно, водитель иномарки не справился с управлением.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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