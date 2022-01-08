В Белебеевском районе районе Башкирии в аварии пострадали малолетние дети

16:08, 08 янв 2022

Сегодня в Белебеевском районе зарегистрировано ДТП с пострадавшими.







Авария произошла около полудня на 17 км автодороги Аксёново-Аксаково-Белебей. Столкнулись "Peugeot 308" под управлением 36-летнего жителя Стерлитамакского района и встречный грузовик "Man", за рулём которого находился 59-летний житель Альшеевского района.



В результате аварии водитель легкового автомобиля, его двое сыновей 5 и 8 лет, а также ещё одна 54-летняя пассажирка госпитализированы. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе Башкирии в аварии пострадали 4 человека. Столкнулись "Chevrolet Aveo" под управлением 31-летней жительницы Бижбулякского района и встречная "Nissan X-Trail", за рулём которой находился 63-летний уфимец.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ