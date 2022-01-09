В ГИБДД рассказали подробности серьезной аварии в Белорецком районе, в которой пострадали пять человек

11:13, 09 янв 2022

Авария произошла около 13:30 часов на 210 км трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. По одной из версий, 39-летний уфимец за рулём «Nissan X-Trail» при обгоне грузовика «Daf» столкнулся со встречной «Kia Spectra», за рулем которого был 49-летний житель Челябинской области. После чего «Nissan X-Trail» понесло юзом на встречный «ТагАЗ Tagеr», за рулём которого находился 36-летний мужчина. Затем попутная «Toyota Camry» столкнулась с «Nissan» и грузовиком «Daf».







В результате аварии водитель «Nissan», а также его двое сыновей, 5 и 10 лет, доставлены в больницу. Также госпитализированы водитель «Kia» и 8-летняя пассажирка «Toyota». Известно, что водители «Nissan» и «Toyota» были знакомы, они со своими семьями возвращались домой с отдыха, горнолыжного центра Абзаково. По факту ДТП начато разбирательство.

Ранее сообщалось, что вчера в Давлекановском районе зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Столкнулись "Chevrolet Aveo" под управлением 31-летней жительницы Бижбулякского района и встречная "Nissan X-Trail", за рулём которой находился 63-летний уфимец.

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Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ