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В Башкирии в аварии с грузовиком, погибла пассажирка легковушки

В Башкирии в аварии с грузовиком, погибла пассажирка легковушки

09:40, 19 ноя 2021

Авария в Башкирии произошла в одиннадцатом часу дня в Мелеузе. На ул. Смоленская столкнулись "МАЗ" под управлением 32-летнего жителя Куюргазинского района и встречный "Chevrolet Cruze", за рулём которого находился 50-летний местный житель.

В результате ДТП 73-летняя пассажирка "Chevrolet" от полученных травм скончалась в больнице. По факту аварии начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 30 нетрезвых водителя. 


Ранее сообщалось об еще одном происшествии в Башкирии, которое произошло после полудня в Архангельском районе на 76 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Близ д. Тереклы, столкнулись "KIA Rio" под управлением 44-летней жительницы Сибая и встречная "Лада Веста", за рулём которой находился 54-летний житель Челябинской области.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии
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