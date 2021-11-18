В Башкирии от столкновения "Лады Веста" и "KIA Rio" погибла пассажирка

10:18, 18 ноя 2021

Происшествие в Башкирии произошло после полудня в Архангельском районе на 76 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.







Близ д. Тереклы, столкнулись "KIA Rio" под управлением 44-летней жительницы Сибая и встречная "Лада Веста", за рулём которой находился 54-летний житель Челябинской области.



В результате ДТП 52-летняя пассажирка "KIA" от полученных травм скончалась на месте происшествия. Медицинская помощь потребовалась обоим водителям, а также пассажирам, 47-летнему мужчине с " KIA" и 56-летней женщине с "Лады". Предварительной причиной столкновения могло стать осложнение погодной обстановки.



Начато расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ