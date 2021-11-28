В Башкирии в жуткой аварии столкнулись "Ford Explorer" и встречный ВАЗ-2110

13:12, 28 ноя 2021

Авария в Башкирии произошла в полночь в Архангельском районе на 51 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.







Близ с. Архангельское, столкнулись "Ford Explorer" под управлением 20-летнего местного жителя и встречный ВАЗ-2110, за рулём которого находился 20-летний мужчина.



В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Так же в аварии пострадала 22-летняя пассажирка легковушки. С различными травмами она госпитализирована. Известно, что водитель "Ford" не имеет водительских прав.



По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: скрин видео