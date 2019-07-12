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В Баймакском районе работника пилорамы насмерть задавило бревнами

Добавлено: 12.07.19
Просмотров: 70
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе работника пилорамы насмерть задавило бревнами

Несчастный случай произошел на днях в одном из населенных пунктов Баймакского района. Как сообщил источник в правоохранительных органах, работник местной пилорамы пытался закрепить бревна, лежащие в телеге, сообщает сайт Newsbash.ru.

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