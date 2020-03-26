В Иглинском районе под бревнами погибла 11-летняя девочка
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Несчастный случай произошел накануне, 25 марта, вечером в селе Урман Иглинского района республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах, во время игры в прятки погибла 11-летняя девочка.
Напомним, что в Буздякском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок, еще одного удалось спасти
Источник:
gtrk.tv
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