В Иглинском районе под бревнами погибла 11-летняя девочка

Несчастный случай произошел накануне, 25 марта, вечером в селе Урман Иглинского района республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах, во время игры в прятки погибла 11-летняя девочка.



По предварительным данным, ребенок спрятался возле сложенных друг на друга бревен, которые в один момент скатились и придавили школьницу. От полученных травм она скончалась на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Напомним, что в Буздякском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок , еще одного удалось спасти