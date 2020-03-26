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В Иглинском районе под бревнами погибла 11-летняя девочка

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе под бревнами погибла 11-летняя девочка

Несчастный случай произошел накануне, 25 марта, вечером в селе Урман Иглинского района республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах, во время игры в прятки погибла 11-летняя девочка.

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По предварительным данным, ребенок спрятался возле сложенных друг на друга бревен, которые в один момент скатились и придавили школьницу. От полученных травм она скончалась на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Буздякском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок, еще одного удалось спасти

Источник: gtrk.tv
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