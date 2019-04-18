В Иглинском районе обнаружили тайник с 15 артснарядами

В Иглинском районе близ села Урман найден тайник с пятнадцатью артиллерийскими снарядами. Как сообщил источник в правоохранительных органах, боеприпасы обнаружил местный житель в лесу в километре от бывшей воинской части. Как выяснили прибывшие на место саперы, снаряды оказались взрывоопасны. Их передали специалистам, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, схрон могли организовать «черные копатели» боеприпасов, оставшихся в селе после взрывов в 2011 году.Напомним, в мае 2011 года в поселке Урман Иглинского района произошел крупный пожар, который сопровождался взрывами боеприпасов. Тогда пострадали несколько человек, были повреждены 40 строений. Сегодня дома жителей отстроены заново. После случившегося военный арсенал расформировали. Однако на протяжении всех этих лет периодически в районе поселка происходят трагические случаи: на неразорвавшихся снарядах несколько раз подрывались сборщики боеприпасов. Последний такой случай произошел в январе 2019 года. Мужчина погиб. В декабре 2016 года неподалеку от поселка Урман также погибли двое молодых людей.