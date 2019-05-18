В Бурзянском районе погиб водитель «Нивы» вылетев в кювет

В Бурзянском районе Башкирии водитель «Нивы» вылетел в кювет. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ. Известно, что авария произошла на 56 км автодороги Старосубхангулово-Мраково, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.



Водителем был 61-летний житель Зилаирского района. В результате аварии мужчина с серьезными травмами был доставлен в больницу, однако его спасти не удалось.По данному факту начато расследование.