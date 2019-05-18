В Бурзянском районе погиб водитель «Нивы» вылетев в кювет
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В Бурзянском районе Башкирии водитель «Нивы» вылетел в кювет. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ. Известно, что авария произошла на 56 км автодороги Старосубхангулово-Мраково, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
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По данному факту начато расследование.
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