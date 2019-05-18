Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Бурзянском районе погиб водитель «Нивы» вылетев в кювет

В Бурзянском районе погиб водитель «Нивы» вылетев в кювет

Добавлено: 18.05.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бурзянский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Бурзянском районе погиб водитель «Нивы» вылетев в кювет

В Бурзянском районе Башкирии водитель «Нивы» вылетел в кювет. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ. Известно, что авария произошла на 56 км автодороги Старосубхангулово-Мраково, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня

В Бурзянском районе пьяный водитель вылетел в кювет: пострадали две молодые пассажирки

Читайте также:

В Бурзянском районе пьяный водитель вылетел в кювет: пострадали две молодые пассажирки
Водителем был 61-летний житель Зилаирского района. В результате аварии мужчина с серьезными травмами был доставлен в больницу, однако его спасти не удалось. 

По данному факту начато расследование.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Иглинском районе мотоциклист не справившись с управлением получил тяжелые травмы
Происшествия
В Иглинском районе мотоциклист не справившись с управлением получил тяжелые травмы
В Бирском районе два автомобиля столкнулись в попутном направлении: один водитель погиб
Происшествия
В Бирском районе два автомобиля столкнулись в попутном направлении: один водитель погиб
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
Происшествия
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
В Буздякском районе водитель спас от гибели пешехода ценой собственной жизни
Происшествия
В Буздякском районе водитель спас от гибели пешехода ценой собственной жизни
В Белебеевском районе автомобиль вылетел в кювет: погибла пассажирка
Происшествия
В Белебеевском районе автомобиль вылетел в кювет: погибла пассажирка
В Бурзянском районе водитель «Камаза» опрокинул машину и погиб
Происшествия
В Бурзянском районе водитель «Камаза» опрокинул машину и погиб
В Башкирии произошла лобовая авария «Тойота Королла» и ВАЗ «одиннадцатой» модели
Общество / Происшествия
В Башкирии произошла лобовая авария «Тойота Королла» и ВАЗ «одиннадцатой» модели
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: