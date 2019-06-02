В Бурзянском районе в реке утонул 7-летний ребенок
Комментарии (0)
Загрузка...
Сегодня в Бурзянском районе 7-летний ребенок утонул в реке. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС, сообщает сайт Newsbash.ru.
Уточняется, что три мальчика в возрасте 4, 6 и 7 лет пошли купаться на водоем без сопровождения взрослых. Погибший ребенок далеко заплыл в реку и утонул.
Читайте также
Происшествия
В Мишкинском районе утонул мужчина
Происшествия
В Давлекановском районе в реке в салоне автомобиля нашли тело мужчины | видео
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
В Федоровском районе водитель потеряв управления съехал в реку и утонул
Происшествия
В Илишевском районе утонул человек
Происшествия
В Нефтекамске утонул школьник, прыгнув с железного моста
Общество
В Башкирии в реке массово погибла рыба
Общество
В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением