В Бурзянском районе в реке утонул 7-летний ребенок

Сегодня в Бурзянском районе 7-летний ребенок утонул в реке. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС, сообщает сайт Newsbash.ru.



Уточняется, что три мальчика в возрасте 4, 6 и 7 лет пошли купаться на водоем без сопровождения взрослых. Погибший ребенок далеко заплыл в реку и утонул.