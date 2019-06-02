Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Бурзянском районе в реке утонул 7-летний ребенок

В Бурзянском районе в реке утонул 7-летний ребенок

Добавлено: 02.06.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бурзянский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Бурзянском районе в реке утонул 7-летний ребенок

Сегодня в Бурзянском районе 7-летний ребенок утонул в реке. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС, сообщает сайт Newsbash.ru

Уточняется, что три мальчика в возрасте 4, 6 и 7 лет пошли купаться на водоем без сопровождения взрослых. Погибший ребенок далеко заплыл в реку и утонул.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Мишкинском районе утонул мужчина
Происшествия
В Мишкинском районе утонул мужчина
В Давлекановском районе в реке в салоне автомобиля нашли тело мужчины | видео
Происшествия
В Давлекановском районе в реке в салоне автомобиля нашли тело мужчины | видео
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
В Федоровском районе водитель потеряв управления съехал в реку и утонул
Происшествия
В Федоровском районе водитель потеряв управления съехал в реку и утонул
В Илишевском районе утонул человек
Происшествия
В Илишевском районе утонул человек
В Нефтекамске утонул школьник, прыгнув с железного моста
Происшествия
В Нефтекамске утонул школьник, прыгнув с железного моста
В Башкирии в реке массово погибла рыба
Общество
В Башкирии в реке массово погибла рыба
В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением
Общество
В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: