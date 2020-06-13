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В Дуванском районе Башкирии в реке Мелекас утонул 5-летний ребенок

В Дуванском районе Башкирии в реке Мелекас утонул 5-летний ребенок

Дуванский район | 13 июн 2020 | 10:29

В Башкирии в Дуванском районе в реке Мелекас утонул 5-летний ребенок. Его тело было извлечено прохожими, передает региональный МЧС. Сообщается, что также за 12 июня произошло еще 4 смертельных несчастный случаев на воде.



Так, в районе села Таптыково в реке Дема утонул 43-летний мужчина, в Давлекановском районе в озере Аслыкуль погиб 29-летний житель Башкирии. Известно, что уфимские спасатели извлекли из реки Белой в районе школы олимпийского резерва по биатлону неизвестного мужчину. Он тоже утонул в реке. Также жители Октябрьского попытались спасти 47-летнего горожанина, купающего в в местном озере. К сожалению, мужчина утонул. Сообщается, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства несчастных случаев.

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«Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан обращается ко всем с призывом соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах, не оставлять без присмотра детей и не употреблять алкогольные и иные напитки, которые ослабляют бдительность и лишают самоконтроля», — сообщили в МЧС по РБ.
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Источник: gorobzor.ru

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