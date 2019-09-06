У жительницы Чишминского района украли два ведра меда
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У жительницы деревни Кызылга Чишминского района Башкирии украли два ведра меда. Женщина обратилась в местный отдел МВД России, сообщает сайт Newsbash.ru.
По ее словам, из дома неизвестный похитил 23 литра меда, которые хранились в двух ведрах и банке. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что в дом пробрались, разбив окно.
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