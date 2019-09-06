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У жительницы Чишминского района украли два ведра меда

Добавлено: 06.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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У жительницы Чишминского района украли два ведра меда

У жительницы деревни Кызылга Чишминского района Башкирии украли два ведра меда. Женщина обратилась в местный отдел МВД России, сообщает сайт Newsbash.ru.

По ее словам, из дома неизвестный похитил 23 литра меда, которые хранились в двух ведрах и банке. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что в дом пробрались, разбив окно.

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В ходе расследования оперативники и участковые уполномоченные полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Им оказался 59-летний местный житель, который признался в содеянном. Ведро меда было изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице. По предварительным данным, большую часть похищенного он успел продать, а на вырученные денежные средства приобрел алкоголь. По факту кражи следователями Отдела МВД России по Чишминскому району возбуждено уголовное дело.
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