В Давлекановском районе прорвало нефтепровод

В Давлекановском районе Башкирии около деревни Дюртюли прорвало трубопровод, нефть вылилась на землю. Сама авария произошла еще два дня назад.





Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Госкомитета во ЧС:

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Фото: mapio.net

- 16 октября нам поступило сообщение о том, что в деревне Дюртюли произошел прорыв нефтетрубопровода. На место оперативно выехала аварийная бригада в составе пяти единиц техники и девяти человек. Установлено, что произошел отказ промыслового трубопровода по причине естественной коррозии, произошла утечка нефтесодержащей жидкости на площади 28 квадратных метров. Участок трубопровода перекрыли, прорыв ликвидирован, - рассказала пресс-секретарь ГК ЧС по Башкирии Елена Зинатуллина.По словам сотрудника ведомства, угрозы попадания нефтепродуктов в водоем нет - ближайшая река, Дёма, находится в полутора километрах от места. Угрозы населению тоже нет.Месяц назад, 13 сентября, похожий инцидент произошел в Уфе, в Демском районе, около железной дороги, — там образовалось целое озеро из мазута. А в начале октября в Белебеевском районе опрокинулся большегруз, который перевозил дизельное топливо.