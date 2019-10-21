Авария в Куюргазинском районе: девушка на «Тойота Королла» съехала в кювет
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В Куюргазинском районе на 1 километре дороги Кумертау-Купхг съехала в кювет 25-летняя местная жительница за рулем «Тойота Королла».
Как сообщает ГИБДД Башкирии, в результате аварии пострадали и водитель и ее 18-летняя пассажирка. В данный момент они находятся в больнице.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: фото ГИБДД РБ
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