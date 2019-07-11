Авария в Белорецком районе: в селе Тирлянский автоледи съехала в кювет и врезалась в блок из бетона
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Женщина и двухгодовалый ребенок пострадали в аварии в Белорецком районе. ДТП произошло накануне днем в селе Тирлянский на улице Дзержинского, сообщает сайт Newsbash.ru.
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