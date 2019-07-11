Авария в Белорецком районе: в селе Тирлянский автоледи съехала в кювет и врезалась в блок из бетона

Женщина и двухгодовалый ребенок пострадали в аварии в Белорецком районе. ДТП произошло накануне днем в селе Тирлянский на улице Дзержинского, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, за рулем вазовской «пятерки» находилась 21-летняя местная жительница. Девушка съехала с дороги в кювет и врезалась в бетонный блок. Травмы получила сама водитель и ее двухгодовалая дочка. Обеих пострадавших доставили в больницу.