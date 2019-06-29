Авария в Белорецком районе: на трассе Уфа-Инзер-Белорецк перевернулся и загорелся бензовоз

На трассе Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии перевернулся бензовоз. После опрокидывания большегруз «MAN» загорелся. ЧП произошло сегодня днем, 29 июня, возле деревни Реветь в Белорецком районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

В аварии пострадал 30-летний водитель бензовоза, мужчину госпитализировали. Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, на время работы пожарных экипаж ГИБДД перекрыл двухполосную автодорогу, организовав реверсивное движение. Спустя час пожар удалось потушить. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.