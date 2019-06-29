Авария в Белорецком районе: на трассе Уфа-Инзер-Белорецк перевернулся и загорелся бензовоз
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На трассе Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии перевернулся бензовоз. После опрокидывания большегруз «MAN» загорелся. ЧП произошло сегодня днем, 29 июня, возле деревни Реветь в Белорецком районе, сообщает сайт Newsbash.ru.
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