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Авария в Белорецком районе: на трассе Уфа-Инзер-Белорецк перевернулся и загорелся бензовоз

Добавлено: 29.06.19
Просмотров: 23
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецком районе: на трассе Уфа-Инзер-Белорецк перевернулся и загорелся бензовоз

На трассе Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии перевернулся бензовоз. После опрокидывания большегруз «MAN» загорелся. ЧП произошло сегодня днем, 29 июня, возле деревни Реветь в Белорецком районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В аварии пострадал 30-летний водитель бензовоза, мужчину госпитализировали. Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, на время работы пожарных экипаж ГИБДД перекрыл двухполосную автодорогу, организовав реверсивное движение. Спустя час пожар удалось потушить. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

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