В Уфе назвали причину возгорания на предприятии «Опытный завод Нефтехим»

Большой пожар, возникший сегодня в Уфе на предприятии «Опытный завод Нефтехим», по предварительным данным, произошёл в ходе технологического процесса. Перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета по ЧС Башкирии Александра Лопухова.





«Предварительно установлено, что в ходе технологического процесса загорелось вещество, которым обрабатывают внутреннюю сторону труб от коррозии. Возможно, реагент перегрелся. Находившиеся на месте в момент происшествия эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал», — рассказал он.





Как сообщало ранее агентство «Башинформ», сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 22 декабря в 4.55 (мск.).По приезду на место выяснилось, что горят и растекаются легковоспламеняющиеся жидкости, затаренные в 250-литровые бочки.В 12.50 открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

Огнем повреждены частично производственное здание, а также склад сырья готовой продукции на общей площади 2 тысячи квадратных метров.



Всего к тушению пожара на «Опытном заводе Нефтехим» были привлечены 140 человек и 47 единиц техники. На месте ЧП работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.



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