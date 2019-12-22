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В Уфе назвали причину возгорания на предприятии «Опытный завод Нефтехим»

Добавлено: 22.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе назвали причину возгорания на предприятии «Опытный завод Нефтехим»

Большой пожар, возникший сегодня в Уфе на предприятии «Опытный завод Нефтехим», по предварительным данным, произошёл в ходе технологического процесса. Перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета по ЧС Башкирии Александра Лопухова.


«Предварительно установлено, что в ходе технологического процесса загорелось вещество, которым обрабатывают внутреннюю сторону труб от коррозии. Возможно, реагент перегрелся. Находившиеся на месте в момент происшествия эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал», — рассказал он.

В Уфе локализовали пожар на «Опытном заводе Нефтехим»

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Как сообщало ранее агентство «Башинформ», сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 22 декабря в 4.55 (мск.).

По приезду на место выяснилось, что горят и растекаются легковоспламеняющиеся жидкости, затаренные в 250-литровые бочки.

В 12.50 открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

Огнем повреждены частично производственное здание, а также склад сырья готовой продукции на общей площади 2 тысячи квадратных метров.

Всего к тушению пожара на «Опытном заводе Нефтехим» были привлечены 140 человек и 47 единиц техники. На месте ЧП работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.


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Источник: www.bashinform.ru
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