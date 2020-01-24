Отец троих детей из Башкирии погиб в аварии на трассе в Челябинской области
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Ужасная авария произошла на участке автодороги Бирск — Верхние Киги — Сатка. 19 января житель Башкирии, управляя автомобилем, выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем. От полученных травм он скончался на месте. Ему было 42 года.
Как позже стало известно, житель села Мурсалимкино сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Находясь практически в бессознательном состоянии, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта», под управлением 56-летнего мужчины.
Установлено, что погибший трудился работником на железной дороге. Без отца остались жена и трое детей. Сотрудникам ДПС предстоит выяснить причины аварии.
Фото: соцсети
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