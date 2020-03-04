ДТП в Туймазинском районе: на трассе перевернулся «Рено Дастер»
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В Башкортостане накануне утром при въезде в город Туймазы на дороге опрокинулась иномарка.
По данным пресс-службы ГИБДД РБ, в автоаварии никто не пострадал.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД РБ
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