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ДТП в Туймазинском районе: на трассе перевернулся «Рено Дастер»

Добавлено: 04.03.20
Просмотров: 22
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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ДТП в Туймазинском районе: на трассе перевернулся «Рено Дастер»

В Башкортостане накануне утром при въезде в город Туймазы на дороге опрокинулась иномарка.

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Известно, что водитель не справился с управлением — «Рено Дастер» опрокинулся в кювет и перевернулся на бок. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

По данным пресс-службы ГИБДД РБ, в автоаварии никто не пострадал.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД РБ
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