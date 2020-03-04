ДТП в Туймазинском районе: на трассе перевернулся «Рено Дастер»

В Башкортостане накануне утром при въезде в город Туймазы на дороге опрокинулась иномарка.





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Фото: ГИБДД РБ

Известно, что водитель не справился с управлением — «Рено Дастер» опрокинулся в кювет и перевернулся на бок. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.По данным пресс-службы ГИБДД РБ, в автоаварии никто не пострадал.