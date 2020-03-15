Авария в Белорецком районе: лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и BMW X5, погиб пассажир

В Белорецком районе Башкирии, в результате дорожной аварии, погиб человек, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону.







Как рассказали в Госавтоинспекции, в субботу на 1 км автодороги Белорецк — Тирлянский столкнулись встречные «Лада Калина», за рулем которой находился 40-летний местный житель и BMW X5 под управлением 26-летнего жителя также Белорецкого района.



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