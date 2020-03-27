В Учалах задержали лже-газовиков, обворовывавших пенсионеров

24 марта в квартиру к 88-летнего жителя города Учалы и его 85-летней супруги пришла женщина. Она назвалась сотрудницей газовой службы и прошла на кухню осматривать плиту.







Причем злоумышленница попросила пожилых людей остаться с ней и выслушать рекомендации по эксплуатации газовых приборов. Пока лже-сотрудница отвлекала таким образом внимание, в незапертую дверь вошла её сообщница. Она незаметно обыскала комнаты и похитила всё ценное имущество. Мнимый газовик тоже поспешила удалиться. Уходя она настаивала, чтобы жильцы вымыли плиту. Она аргументировала это безопасностью использования, но на самом деле ей нужно было уничтожить отпечатки пальцев. Вечером того же дня пенсионеры обнаружили исчезновение накопленных 130 тысяч рублей и немедленно обратились в полицию.



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