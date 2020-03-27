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В Учалах задержали лже-газовиков, обворовывавших пенсионеров

Добавлено: 27.03.20
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалах задержали лже-газовиков, обворовывавших пенсионеров

24 марта в квартиру к 88-летнего жителя города Учалы и его 85-летней супруги пришла женщина. Она назвалась сотрудницей газовой службы и прошла на кухню осматривать плиту.



Причем злоумышленница попросила пожилых людей остаться с ней и выслушать рекомендации по эксплуатации газовых приборов. Пока лже-сотрудница отвлекала таким образом внимание, в незапертую дверь вошла её сообщница. Она незаметно обыскала комнаты и похитила всё ценное имущество. Мнимый газовик тоже поспешила удалиться. Уходя она настаивала, чтобы жильцы вымыли плиту. Она аргументировала это безопасностью использования, но на самом деле ей нужно было уничтожить отпечатки пальцев. Вечером того же дня пенсионеры обнаружили исчезновение накопленных 130 тысяч рублей и немедленно обратились в полицию.

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Сотрудникам уголовного розыска оперативно удалось узнать марку машины преступников. 25 марта подозреваемых обнаружили в селе Инзер. Там остановились переночевать злоумышленники. Ими оказались женщины 41 и 42 лет, с ними был их сообщник 44-летний мужчина. Они прибыли из Челябинской области, постоянного места жительства не имеют. При задержании у грабителей обнаружили 190 тысяч рублей.

Одна из арестованных уже признала свою вину. Следствие по делу продолжается, устанавливаются другие предположительные жертвы подозреваемых.

Ранее мы сообщали, что в Учалах две женщины обокрали пожилую местную жительницу. Злоумышленницы представились работниками газовой службы и похитили у 90-летней пенсионерки 119 тысяч рублей

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Источник: proural.info
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