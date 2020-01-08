В Уфе молодой человек решился на угон, чтобы быстрее добраться до дома
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Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 7 и Управления МВД России по городу Уфе задержали 20-летнего жителя Уфимского района.
В полицию Уфы за одну ночь поступило сразу два заявления от местных жителей об угоне их транспортных средств. Оба преступления были совершены неподалеку друг от друга. В первом случае владелец ВАЗ-2115 обнаружил свою машину недалеко от припаркованного места со следами вскрытия. А владельцу ВАЗ-2112 повезло меньше - угонщик смог завести его транспорт и уехать с места происшествия.
По предварительным данным, подозреваемый сначала попытался угнать ВАЗ-2115, но застрял во дворе. Тогда он бросил первую машину и пошел в соседний двор, где стояла вторая машина. Ее молодой человек смог завести и все же добрался до своего дома в селе Нурлино Уфимского района.
Автомобили возвращены законным владельцам.
По фактам угонов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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