Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Салаватском районе мужчина доверился мошеннику, который обещал вернуть ему изъятые водительские права

В Салаватском районе мужчина доверился мошеннику, который обещал вернуть ему изъятые водительские права

Добавлено: 10.02.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
Комментарии (0)
В Салаватском районе мужчина доверился мошеннику, который обещал вернуть ему изъятые водительские права

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с оперативниками Отдела МВД России по Салаватскому району задержали 31-летнего жителя села Малояз.

Обманутым оказался 46-летний житель Салаватского района, который обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, неизвестный, с которым он общался лишь по телефону, обещал помочь ему за определенную плату вернуть водительские права, которые были изъяты у потерпевшего за нарушение ПДД. После получения денег, незнакомец перестал выходить на связь.

В Салаватском районе Башкирии вандалы исписали стены пещеры Салавата Юлаева

Читайте также:

В Салаватском районе Башкирии вандалы исписали стены пещеры Салавата Юлаева
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ и Отдела МВД России по Салаватскому району задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель села Малояз, который знал о проблеме и решил сделать на этом деньги.

По предварительным данным, 31-летний мужчина сумел по телефону убедить потерпевшего, что обладает «серьезными связями» и способен с легкостью вернуть «лишеннику» его водительские права. За это он просил крупную сумму денег, но у 46-летнего сельчанина нашлось лишь пятьдесят тысяч рублей. Чтобы не встречаться с клиентом лицом к лицу, аферист попросил спрятать деньги на одной из остановок села Малояз. Доверчивый гражданин выполнил все указания звонившего.


После получения денег, человек с «серьезными связями» исчез и никаких услуг не оказал.

Свою вину молодой человек признал и собирается возместить ущерб.

По факту мошенничества следователями Отдела МВД России по Салаватскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: МВД по Башкирии
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Житель Белорецка незаконно хранил три единицы боевого оружия и множество патронов
Происшествия
Житель Белорецка незаконно хранил три единицы боевого оружия и множество патронов
Полицейские Уфы раскрыли кражу из частного дома
Человек и закон
Полицейские Уфы раскрыли кражу из частного дома
В Хайбуллинском районе мужчина избил своих пожилых соседей лопатой, а затем ограбил
Происшествия
В Хайбуллинском районе мужчина избил своих пожилых соседей лопатой, а затем ограбил
В Туймазинском районе воровство бензина привело к возгоранию автомобиля
Происшествия
В Туймазинском районе воровство бензина привело к возгоранию автомобиля
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
Человек и закон
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
В Янаульском районе неизвестный ворвался в дом пенсионера и требовал деньги
Происшествия
В Янаульском районе неизвестный ворвался в дом пенсионера и требовал деньги
В Уфе молодой человек решился на угон, чтобы быстрее добраться до дома
Происшествия
В Уфе молодой человек решился на угон, чтобы быстрее добраться до дома
В Кармаскалинском районе раскрыто жестокое убийство двух человек
Происшествия
В Кармаскалинском районе раскрыто жестокое убийство двух человек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: