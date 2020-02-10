В Салаватском районе мужчина доверился мошеннику, который обещал вернуть ему изъятые водительские права

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с оперативниками Отдела МВД России по Салаватскому району задержали 31-летнего жителя села Малояз.







Обманутым оказался 46-летний житель Салаватского района, который обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, неизвестный, с которым он общался лишь по телефону, обещал помочь ему за определенную плату вернуть водительские права, которые были изъяты у потерпевшего за нарушение ПДД. После получения денег, незнакомец перестал выходить на связь.









В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ и Отдела МВД России по Салаватскому району задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель села Малояз, который знал о проблеме и решил сделать на этом деньги.По предварительным данным, 31-летний мужчина сумел по телефону убедить потерпевшего, что обладает «серьезными связями» и способен с легкостью вернуть «лишеннику» его водительские права. За это он просил крупную сумму денег, но у 46-летнего сельчанина нашлось лишь пятьдесят тысяч рублей. Чтобы не встречаться с клиентом лицом к лицу, аферист попросил спрятать деньги на одной из остановок села Малояз. Доверчивый гражданин выполнил все указания звонившего.

После получения денег, человек с «серьезными связями» исчез и никаких услуг не оказал.



Свою вину молодой человек признал и собирается возместить ущерб.



По факту мошенничества следователями Отдела МВД России по Салаватскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: МВД по Башкирии