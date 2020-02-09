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В Салаватском районе Башкирии вандалы исписали стены пещеры Салавата Юлаева

Добавлено: 09.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе Башкирии вандалы исписали стены пещеры Салавата Юлаева

Вандалы исписали с помощью граффити стены Идрисовской пещеры в Салаватском районе. Очищать их придётся специалистам.

Сотрудники Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана вместе со специалистами музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» уже приезжали в Салаватский район для того, чтобы оценить, какой ущерб нанесен пещере. Об этом пишет издание “На земле Салавата”.

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В летний сезон пещеру ежедневно посещают до тысячи туристов. По пути они оставляют различные надписи. Специалисты даже составили список, куда вошли около 320 фраз. Большинство сделано различными лакокрасочными материалами. Срок давности некоторых изображений — 20 лет. Более того, граффити обнаружены и на участках скал, на которых сохранились древние наскальные изображения.

Справка
Идрисовская пещера является памятником археологии федерального значения. Исследователи зафиксировали в окрестностях пещеры 14 групп наскальных изображений, по всей вероятности, сделанных древними людьми. Инициатива очистить стены от граффити принадлежит руководству геопарка «Янган-Тау».

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Источник: gtrk.tv
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