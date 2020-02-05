В Салаватском районе школьный автобус въехал в табун лошадей

В Салаватском районе в дорожно-транспортное происшествие попал школьный автобус вместе с детьми. На дорогу перед ним выбежал табун лошадей. Транспортное средство перевозило учащихся по маршруту деревня Айская - село Турналы Салаватского района.







В салоне находилось 20 учащихся из д. Айской, которые ехали рано утром, когда ещё не рассвело, на занятия в Турналинскую школу. Водитель ехал по привычному маршруту и вдруг из темноты с поля на дорогу выбежал табун лошадей. Управлявший школьным транспортом опытный водитель Руслан Багаутдинов успел затормозить, но избежать столкновения с одним из животных не удалось.

В результате дорожного инцидента никто не пострадал, у автобуса помят бампер. Детей на занятия доставили на легковых автомашинах. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, лошадь принадлежала одному из фермеров села Кадырово Дуванского района, ее забили на мясо.ДТП произошло в конце января, сейчас автобус отремонтирован, перевозки детей на школьном транспорте возобновлены.