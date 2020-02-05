Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Салаватском районе школьный автобус въехал в табун лошадей

В Салаватском районе школьный автобус въехал в табун лошадей

Добавлено: 05.02.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Салаватском районе школьный автобус въехал в табун лошадей

В Салаватском районе в дорожно-транспортное происшествие попал школьный автобус вместе с детьми. На дорогу перед ним выбежал табун лошадей. Транспортное средство перевозило учащихся по маршруту деревня Айская - село Турналы Салаватского района.

В салоне находилось 20 учащихся из д. Айской, которые ехали рано утром, когда ещё не рассвело, на занятия в Турналинскую школу. Водитель ехал по привычному маршруту и вдруг из темноты с поля на дорогу выбежал табун лошадей. Управлявший школьным транспортом опытный водитель Руслан Багаутдинов успел затормозить, но избежать столкновения с одним из животных не удалось.

Скончалась избитая в Башкирии Айгуль Галяева из Кропачево

Читайте также:

Скончалась избитая в Башкирии Айгуль Галяева из Кропачево
В результате дорожного инцидента никто не пострадал, у автобуса помят бампер. Детей на занятия доставили на легковых автомашинах. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, лошадь принадлежала одному из фермеров села Кадырово Дуванского района, ее забили на мясо.

ДТП произошло в конце января, сейчас автобус отремонтирован, перевозки детей на школьном транспорте возобновлены.

Источник: na-zemle-salavata.rbsmi.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: