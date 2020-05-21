Авария в Архангельском районе: водитель ВАЗ-2110 столкнулся с попутной «Нивой»: есть пострадавшие

За последние сутки в Башкирии произошло 11 автоаварий с 13 пострадавшими. Днем в Архангельском районе на трассе Уфа-Инзер-Белорецк водитель ВАЗ-2110 «догнал» попутную «Ладу Ниву» и столкнулся с ней. Обе машины съехали в кювет.





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Фото: ГИБДД по РБ