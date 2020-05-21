Авария в Архангельском районе: водитель ВАЗ-2110 столкнулся с попутной «Нивой»: есть пострадавшие Рубрика: Общество / Происшествия Теги: Архангельский район За последние сутки в Башкирии произошло 11 автоаварий с 13 пострадавшими. Днем в Архангельском районе на трассе Уфа-Инзер-Белорецк водитель ВАЗ-2110 «догнал» попутную «Ладу Ниву» и столкнулся с ней. Обе машины съехали в кювет. Читайте также: Авария в Уфе: столкнулись встречные «Ниссан Жук» и «ВАЗ-2107», пострадали 5 человек По данным пресс-службы ГИБДД республики, помощь медиков понадобилась 19-летнему пассажиру «десятки». Его отправили в больницу.В Стерлитамаке 29-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в столб. «Скорая» госпитализировала пострадавшего.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: www.bashinform.ru Фото: ГИБДД по РБ Читайте также