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В Аскинском районе местный депутат устроил аварию и сбежал с места происшествия

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
В Аскинском районе местный депутат устроил аварию и сбежал с места происшествия

В Аскинском районе произошла авария с участием двух японских внедорожников. По информации нашего источника, один из автомобилей принадлежит депутату Аскинского района Хамиту Файзрахманову. Слуга народа еле стоял на ногах, предположительно, он был пьян.



По предварительным данным, «Ланд Крузер» чиновника на большой скорости влетел в «Лексус», который принадлежит местной предпринимательнице. Она была доставлена в больницу с травмами средней тяжести. Депутата задержали стражи порядка на месте, но каким-то образом ему удалось скрыться. Сейчас его ищет вся полиция республики.

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Стоит отметить, что у машин обоих участников ДТП элитные госномера. У Хамита Файзрахманова – аббревиатура «Отделение Единой России», а вот у предпринимательницы комбинация из трех семерок. Правда, удачи цифры владелице автомобиля не принесли.

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Источник: bash.news

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