В Башкирии из партии "Единая Россия" исключили депутата, который сбежал с места ДТП

Аскинский район , 21 май 2020, 14:24

В ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу Радий Хабиров прокомментировал ДТП, произошедшее в Аскинском районе. Там местный депутат от «Единой России» стал участником ДТП, в котором пострадала девушка, но не оказал помощь и скрылся с места аварии.





- Я сейчас даже разбираться ну буду – был он в состоянии опьянения или нет, - его мы исключаем из партии, - сказал глава республики. – Сейчас сотни членов партии добровольно помогают людям, с утра до ночи развозят помощь. А такие «деятели» ее порочат, надо очищаться от таких людей.



Также ему доложили, что этот депутат якобы «подмял под себя» работу местного сельсовета.

- Мне с трудом в это верится, но нужно проверить и разобраться, - добавил он.



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Фото: ТГ-канал «Большой Хапок»

Местные СМИ сообщают, что речь идет о депутате Хамите Файзрахманове, который стал участником столкновения иномарок «Тойота» и «Лексус». Не дожидаясь прибытия автоинспектором он скрылся с места происшествия, не попытавшись помочь пострадавшей девушке.