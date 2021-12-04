«Все это мы делали в интересах наших людей»: Хабиров рассказал о помощи жителям в период пандемии

16:20, 04 дек 2021

Сегодня, 4 декабря, глава Башкирии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Радий Хабиров выступил перед началом третьего этапа партийного съезда в Москве. Главным проектом «ЕР» спикер назвал помощь населению в трудные времена, передает пресс-служба партии.







В частности, глава Башкирии подчеркнул, что «ЕР» взяла на себя большую роль в борьбе с пандемией коронавируса.



«У нас много членов партии – депутатов сельсоветов, и все эти люди сейчас находятся «в полях»: помогают пожилым, тем, кто нуждается, развозят продукты, оказывают другую помощь. Все проекты, которые ведет партия, безусловно, важны, но самый главный – это быть рядом с людьми, когда плохо. И эту задачу наша партия, мне кажется, выполняет очень достойно. <...> все это мы делали в интересах нашей страны, в интересах наших людей», - сказал Радий Хабиров.





Напомним, что сегодня в Москве проходит заключительный этап съезда «Единой России», на котором делегаты отчитаются за пять лет работы. Также члены партии подведут итоги избирательной кампании 2021 года, в котором «ЕР» стала победителем на выборах в Госдуму. Кроме того, на третьем этапе съезда утвердят планы будущей работы и переизберут центральные органы «Единой России»: председателя партии, высший и генеральный советы и комиссию по этике.





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Фото: социальные сети