Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Туймазинском районе: ВАЗ-2110 столкнулся с «Хендай Крета»

Авария в Туймазинском районе: ВАЗ-2110 столкнулся с «Хендай Крета»

Авария в Туймазинском районе: ВАЗ-2110 столкнулся с «Хендай Крета»

Туймазинский район | 05 июл 2020 | 11:39

Накануне днем, 4 июля, в Туймазинском районе 30-летний водитель ВАЗ-2110 столкнулся с «Хендай Крета». По сведениям УГИББД Башкирии, в результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.



Инцидент произошел на 1 341 километре автодороги М5 «Урал».

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о подробностях аварии в Благовещенском районе, в которой погибли три человека. Авария унесла жизни троих молодых людей из «Нексии»: помимо мужчины, в авто находились две девушки. За рулем «Нивы» находился 61-летний мужчина из Уфы. Он и его пассажир были доставлены в больницу с различными травмами.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: