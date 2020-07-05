Авария в Туймазинском районе: ВАЗ-2110 столкнулся с «Хендай Крета»

Накануне днем, 4 июля, в Туймазинском районе 30-летний водитель ВАЗ-2110 столкнулся с «Хендай Крета». По сведениям УГИББД Башкирии, в результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Инцидент произошел на 1 341 километре автодороги М5 «Урал».
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о подробностях аварии в Благовещенском районе, в которой погибли три человека. Авария унесла жизни троих молодых людей из «Нексии»: помимо мужчины, в авто находились две девушки. За рулем «Нивы» находился 61-летний мужчина из Уфы. Он и его пассажир были доставлены в больницу с различными травмами. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram