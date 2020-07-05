Авария в Туймазинском районе: ВАЗ-2110 столкнулся с «Хендай Крета»

Туймазинский район | 05 июл 2020 | 11:39

Накануне днем, 4 июля, в Туймазинском районе 30-летний водитель ВАЗ-2110 столкнулся с «Хендай Крета». По сведениям УГИББД Башкирии, в результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.







Инцидент произошел на 1 341 километре автодороги М5 «Урал».



По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



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Фото: ГИБДД по РБ