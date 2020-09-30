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В Уфе неизвестные угнали автобус ансамбля «Мирас»

В Уфе неизвестные угнали автобус ансамбля «Мирас»

Уфа | 30 сен 2020 | 13:53

В Калининском районе Уфы неизвестные угнали автобус, принадлежащий ансамблю «Мирас». Инцидент произошел возле ДК «Химик», где был припаркован автобус.

Проехать на транспорте, как сообщил источник в правоохранительных органах, злоумышленникам удалось всего около 15 метров. После этого с места преступления они скрылись.

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- Заявление зарегистрировано. По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Ведется розыск, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
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Источник: gtrk.tv

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