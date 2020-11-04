Авария в Стерлитамак: водитель Skoda Rapid столкнулся с попутным ВАЗ-2114, пострадали двое

Стерлитамакский район | 04 ноя 2020 | 11:24

За последние сутки на территории Башкирии зарегистрировано шесть аварий, в которых пострадали семь человек. Одно из самых серьезных ДТП произошло в Стерлитамаке на улице 23 мая.







Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, 49-летний мужчина за рулем Skoda Rapid, поворачивая налево столкнулся с попутным ВАЗ-2114, который ехал по крайней левой полосе.



«В результате аварии водитель Skoda и 26-летняя пассажирка ВАЗ получили травмы», — добавили в региональной Госавтоинспекции.

Также дорожные полицейские задержали 34 пьяных водителей.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе полиция устанавливает личность водителя элитного авто, который грубо нарушил ПДД, а на требование остановиться скрылся, сбив по пути сотрудника дорожно-постовой службы. Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, инцидент произошел 3 ноября днем на улице Менделеева.





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Фото: ГИБДД по РБ