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Авария в Стерлитамак: водитель Skoda Rapid столкнулся с попутным ВАЗ-2114, пострадали двое

Авария в Стерлитамак: водитель Skoda Rapid столкнулся с попутным ВАЗ-2114, пострадали двое

Стерлитамакский район | 04 ноя 2020 | 11:24

За последние сутки на территории Башкирии зарегистрировано шесть аварий, в которых пострадали семь человек. Одно из самых серьезных ДТП произошло в Стерлитамаке на улице 23 мая.



Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, 49-летний мужчина за рулем Skoda Rapid, поворачивая налево столкнулся с попутным ВАЗ-2114, который ехал по крайней левой полосе.

«В результате аварии водитель Skoda и 26-летняя пассажирка ВАЗ получили травмы», — добавили в региональной Госавтоинспекции.
Также дорожные полицейские задержали 34 пьяных водителей.


Ранее сообщалось о том, что в Уфе полиция устанавливает личность водителя элитного авто, который грубо нарушил ПДД, а на требование остановиться скрылся, сбив по пути сотрудника дорожно-постовой службы. Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, инцидент произошел 3 ноября днем на улице Менделеева.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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