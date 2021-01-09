В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии в Кумертау, где погибли двое детей и женщина

Кумертау | 09 янв 2021 | 19:13

Днем 9 января на трассе Уфа-Оренбург рядом с башкирским городом Кумертау произошло смертельное ДТП. При встречном столкновении Mitsubishi и Hyundai погибли два ребенка и женщина. Еще пять человек, среди которых трое детей, были доставлены в ближайшую больницу – Мелеузовскую ЦРБ.







Как рассказали «КП-Уфа» в региональной ГИБДД, в обеих легковушках находились супруги с маленькими детьми. По предварительным данным, всем взрослым было по 35 лет. В Mitsubishi сидели пять человек: родители и трое их сыновей 3, 8 и 12 лет. В Hyundai – четверо: помимо супружеской пары, там были их 7-летняя дочь и 8-летний сын – оба ребенка скончались на месте происшествия. Не смогла пережить аварию и женщина из Mitsubishi. Ее тело из машины доставали сотрудники МЧС.



В больнице сейчас находятся пять человек: водитель Hyundai с женой и трое детей из Mitsubishi.

С родственниками погибших работают психологи. В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.





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