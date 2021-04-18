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В страшной лобовой аварии в Уфе погиб водитель

В страшной лобовой аварии в Уфе погиб водитель

Уфа | 18 апр 2021 | 09:40

Сегодня, 18 апреля, приблизительно в 8 часов утра в городе Уфе столкнулись  "Volkswagen Polo", который двигался под управлением 25-летнего водителя по ул. Пугачева со стороны монумента  Дружбы, и встречная "Toyota Camry", за рулем которой находился 44-летний мужчина.

От полученных травм водитель "Поло" умер на месте аварии. Водитель "Камри" и его пассажир, 1994 года рождения, отправлены в больницу.

Начато разбирательство.

Ранее сообщалось об еще одном ДТП в Уфе: водитель на полной скорости сбил пешехода. Женщина была в срочном порядке госпитализирована. Сотрудники ГИБДД выявили недостаток, который мог привести к аварии – изношенная горизонтальная дорожная разметка.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД по РБ

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