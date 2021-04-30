Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту падения ребенка в колодец в Уфе | видео

Уфа | 30 апр 2021 | 22:08

Следком Башкирии принял решение возбудить уголовное дело после падения малолетнего ребенка в колодец на улице Просвещения в Уфе. Дело решено возбудить по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



Следователи после проведенной проверки уточнили, что все произошло 29 апреля около 17:00, когда 3-летняя девочка наступила на люк и провалилась в смотровой колодец сетей водоснабжения. Ребенка достали сразу же очевидцы вместе с матерью, однако на дно колодца она упасть не успела, так как зацепилась за ступень.





Отметим, в прокуратуре передали, что балансодержателем и ответственным за безопасную эксплуатацию указанного колодца является НО Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан.





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Фото: скрин видео

Видео: БашДТП