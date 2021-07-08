В Туймазинском районе Башкирии мальчик получил ожоги после удара током

11:48, 08 июл 2021

В Башкирии в больницу Туймазинского района 7 июля в тяжелом состоянии на «скорой» доставили ребенка.







Как сообщил агентству «Башинформ» источник, 10-летний мальчик получил сильный электроожог рук — травмировал кисти. Сейчас ученик третьего класса местной школы находится в реанимации под наблюдением врачей.

«Предварительно, дети играли в поле в футбол. В какой-то момент, во время игры, мяч попал в трансформаторный щит. Ребенок полез его доставать. В итоге, на глазах очевидцев, он получил сильный разряд током. На место происшествия свидетели инцидента вызвали «скорую». Мальчика госпитализировали», — пояснил собеседник информагентства.

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