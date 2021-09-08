Взрыв газа в Подмосковье: в Ногинске утечка газа привела к разрушению трех этажей дома

10:19, 08 сен 2021

В результате хлопка газа в подмосковном Ногинске повреждено пять квартир. Об этом сообщили в МЧС России.







«В 06:55 в результате хлопка газо-воздушной смеси в многоквартирном доме в г. о. Богородский, Московской области по адресу: г. Ногинск, ул. 28-го Июня, д. 9а произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, предварительно повреждено пять квартир. Загорания нет», — сообщили в МЧС России в своем telegram-канале.

Проводятся поисково-спасательные работы, спасли трех человек, в том числе двух детей. На место выехали спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер, Ценрспасса и кинологи. На месте происшествия работают более 60 человек и 24 единицы техники. Прокуратура Московской области начала проверку, информация о пострадавших уточняется, указано на сайте прокуратуры региона.





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