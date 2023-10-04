В Янауле в квартире на 5 этаже произошел хлопок газа
20:36, 04 окт 2023
В Башкирии произошло ЧП: в городе Янауле в одной из квартир на пятом этаже жилого МКД, расположенного на улице Ленина, произошел хлопок газа. Об этом сообщила информационная служба регионального МЧС.
По информации ведомства, взрыв газовоздушной смеси случился примерно в 20:00. В результате произошедшего, были повреждены три пластиковых окна, входная дверь и перегородка из ДСП. Кроме того, на пятом этаже соседних квартир выбило входные металлические двери.
Пожара на месте происшествия не зафиксировано. В больницу города Янаула в тяжелом состоянии доставили пострадавшего мужчину.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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